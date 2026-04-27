Patrizia Cirulli | Canto i testi dei grandi poeti e porto in tour San Francesco

Un’artista italiana ha annunciato di esibirsi portando in tour i testi di grandi poeti e di aver messo in scena l’opera di San Francesco. Ha spiegato che il “Cantico delle creature” è una preghiera rivolta a Dio e non un messaggio ecologista. Inoltre, ha riferito di aver rivisitato il primo album di un noto cantautore, ispirata dalla sua ricerca spirituale.

L’artista: «Il “Cantico delle creature” è una lode a Dio, non un messaggio ecologista Ho rifatto il primo album del Battisti “post Mogol”, mi colpiva la sua ricerca spirituale». Patrizia Cirulli, milanese, genitori con origini veneto-pugliesi, è una cantautrice originale e raffinata. Le sue creazioni sono frutto di ispirate ricerche personali. È stata quattro volte finalista al premio Tenco e per tre volte ha vinto il premio Lunezia. In un programma su Rai2 Lucio Dalla notò la sua voce, definendola «insolita e straordinaria». Autrice di musica, ha firmato cinque album, tra i quali uno che riscopre un Lucio Battisti poco conosciuto e un altro in cui ha musicato brani di Eduardo De Filippo.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Patrizia Cirulli: «Canto i testi dei grandi poeti e porto in tour San Francesco» Notizie correlate Grandi romantici. Sinfonie in San FrancescoGROSSETO L’orchestra sinfonica "Città di Grosseto" e i "grandi romantici", questa sera nella chiesa di San Francesco ci sarà un concerto dedicato a... Leggi anche: Addio a Miroslav Kosuta, tra gli ultimi grandi poeti triestini Una raccolta di contenuti Patrizia Cirulli: un omaggio acustico a Francesco d'Assisi in uscita oggi il nuovo albumIl 21 marzo, la cantautrice milanese Patrizia Cirulli presenterà il suo nuovo album IL VISIONARIO (FRANCESCO D’ASSISI), una reinterpretazione in chiave acustica dell’opera L’infinitamente piccolo ... ilmessaggero.it Patrizia Cirulli canta l'infinitamente visionario FrancescoIn questo Giubileo del 2025 ricorrono gli ottocento anni della composizione del Cantico delle Creature, sublime testo di inarrivabile valenza spirituale e poetica. Noto anche come Cantico di Frate ... avvenire.it