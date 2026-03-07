grandi romantici sinfonie in san francesco

Questa sera nella chiesa di San Francesco si tiene un concerto con l’orchestra sinfonica

GROSSETO L’orchestra sinfonica "Città di Grosseto" e i "grandi romantici", questa sera nella chiesa di San Francesco ci sarà un concerto dedicato a Mendelssohn e Brahms, con la direzione del maestro Massimo Merone. È dedicato ai due principali compositori del Romanticismo musicale tedesco – Felix Mendelssohn e Johannes Brahms – il concerto dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" che andrà in scena stasera alle 21 nella Chiesa di San Francesco a Grosseto, con la direzione del maestro Massimo Merone. I biglietti sono in prevendita online sulla piattaforma VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche in sede di concerto, prima dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

