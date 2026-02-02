Addio a Miroslav Kosuta tra gli ultimi grandi poeti triestini

Miroslav Kosuta, uno degli ultimi grandi poeti triestini, è morto a quasi 90 anni. La città piange la scomparsa di un artista che ha rappresentato con le sue parole la cultura e la storia locale. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto nel mondo della poesia triestina e slovena.

Il poeta nato a Santa Croce nel 1936 non c'è più. Il ricordo della senatrice del Pd, Tatjana Rojc: "Per me lui è stato soprattutto il mio professore, e lo sarà per sempre". Se ne va uno degli ultimi grandi letterati di queste terre Miroslav Kosuta è morto. Tra gli ultimi grandi poeti triestini e della comunità slovena se n'è andato a quasi 90 anni. Kosuta, scrive la senatrice Tatjana Rojc, “è stato una delle voci poetiche slovene più alte, ha fatto la poesia 'onesta' delle piccole cose che sa parlare in maniera universale e dire l'assoluto”. Kosuta ha tradotto i poeti spagnoli proibiti durante il regime franchista, dedicando la vita e la parola allo sloveno, lingua che gli fu vietata dal fascismo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

