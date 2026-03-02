Maratona di Tokyo Aouani fa il nuovo record italiano | E’ il crono che merito miglioro passo dopo passo

Durante la Maratona di Tokyo, Iliass Aouani ha completato la corsa in 2 ore, 4 minuti e 26 secondi, stabilendo un nuovo record italiano. L'atleta ha concluso la gara al sesto posto, migliorando il precedente record detenuto da un altro corridore nel 2024 a Valencia con un tempo di 2 ore, 5 minuti e 24 secondi. Aouani ha commentato il risultato come il crono che merita, sottolineando il miglioramento passo dopo passo.

Tokyo – Un super risultato in gara per Iliass Aouani. Alla Maratona di Tokyo l'Azzurro registra il tempo di 2h04:26 e fa il nuovo record italiano, detenuto da Yohanes Chiappinelli, fatto nel 2024 (2h05:24 a Valencia) (leggi qui), con il sesto posto in gara. Migliora di 100 secondi (un minuto e quaranta), rispetto al suo precedente primato personale di 2h06:06, avuto a Valencia nel 2024 e si riprende il record nazionale (avuto in tasca per quasi un anno tra il 2023 e il 2024). Entra in Top Ten europea, con il settimo tempo in bacheca. A cinquanta secondi dal belga Bashir Abdi, primatista continentale (2h03:36). La Maratona nipponica è stata vinto dall'etiope Tadese Takele (2h03:37), con arrivo in volata sui keniani Geoffrey Toroitich (2h03:38) e Alexander Mutiso (2h03:38).