Circolava con un tirapugni in acciaio per le vie di Perugia denunciato un minorenne e sequestrata l' arma

Un minorenne è stato fermato dalla Polizia a Perugia mentre si trovava in strada con un tirapugni in acciaio. Dopo il controllo, l’arma è stata sequestrata e il ragazzo è stato denunciato. Successivamente, è stato riaffidato ai genitori. L’episodio si è verificato nel centro della città, dove gli agenti hanno eseguito il controllo.

Un minorenne è stato denunciato a Perugia per possesso di oggetti atti ad offendere dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo in piazza. Il giovane è stato trovato in possesso di un tirapugni in acciaio e, dopo le procedure di rito, è stato riaffidato ai genitori. L’episodio si inserisce nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio. Circolava con un tirapugni a Perugia Le procedure di rito e la denuncia Controlli intensificati per la sicurezza Il ruolo della prevenzione Circolava con un tirapugni a Perugia L’intervento è avvenuto nei pressi delle panchine di Piazza della Vittoria, nel centro di Perugia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Circolava con un tirapugni in acciaio per le vie di Perugia, denunciato un minorenne e sequestrata l'arma Brindisi, un tirapugni in classe: denunciato quindicenne Carabinieri, l'arma è stata sequestrataDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza all’interno... Controlli dei carabinieri nelle scuole: minorenne trovato con un tirapugni, denunciatoL'arma bianca è stata trovata dai militari della stazione di Brindisi Centro, che hanno operato unitamente ai colleghi del Nucleo carabinieri... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Argomenti discussi: Il lavoro sull'auto era mal eseguito: puntano la pistola contro il meccanico e lo minacciano. Circolava con un tirapugni in acciaio per le vie di Perugia, denunciato un minorenne e sequestrata l'armaMinorenne fermato dalla Polizia a Perugia: trovato con un tirapugni in acciaio, è stato denunciato e riaffidato ai genitori. virgilio.it Brindisi, 15enne a scuola con un tirapugni: denunciatoBRINDISI - Un tirapugni nascosto tra gli effetti personali di uno studente. È quanto scoperto dai carabinieri all’interno di un istituto professionale di Brindisi, nell’ambito dei controlli mirati al ... giornaledipuglia.com