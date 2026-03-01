L’approccio femminile è efficace nella gestione della cronicità e dell’aderenza terapeutica

Negli ultimi tempi, si osserva un cambiamento evidente nella medicina generale, con un aumento della presenza femminile tra i professionisti del settore. I dati indicano che l’approccio adottato dalle donne si dimostra particolarmente efficace nella gestione della cronicità e nel mantenimento dell’aderenza terapeutica. Questa tendenza rappresenta una trasformazione significativa nel modo di affrontare le cure e la relazione con i pazienti.

I dati parlano chiaro: la medicina generale si sta tingendo di rosa. Siamo davanti alla ‘femminilizzazione’ della professione. Oltre il 60% dei nuovi ingressi nel corso di formazione generale è composto da colleghe. E’ un cambio di paradigma che porta con sè una sensibilità clinica straordinaria. La letteratura medica suggerisce che l’approccio femminile è particolarmente efficace nella gestione della cronicità e dell’aderenza terapeutica per una naturale propensione all’ascolto e all’empatia". Così Alessandro Squillace (nella foto), coordinatore dei medici di medicina generale della Versilia, che non ha dubbi su questa trasformazione. Il futuro è donna, ma sono necessari dei cambiamenti? "E’ necessario evidenziare gli anacronismi del sistema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

