Nella partita Lazio-Milan terminata 1-0, Allegri ha deciso di schierare la formazione senza apportare modifiche significative. La rete decisiva è stata segnata da un giocatore della Lazio, mentre le occasioni più pericolose per il Milan sono state neutralizzate. La squadra rossonera ha mostrato diverse difficoltà nella fase offensiva e nella gestione delle palle inattive. La decisione di Allegri di mantenere invariato l’assetto è stata contestata dai tifosi e dagli analisti.

Era la partita più importante, Lazio-Milan, quella che poteva riavvicinare i rossoneri al vertice della classifica. Di solito una partita così, soprattutto se ti chiami Massimiliano Allegri, la giochi bello rintanato e pronto a colpire. Magari vincendo di corto muso. Invece no, ieri i rossoneri hanno giocato a viso aperto, aggredendo alto la Lazio e concedendo sempre l'uno contro uno dietro. Il risultato è stato, infatti, 1-0 per i biancocelesti e un Milan irriconoscibile. Non sembrava il Milan di quest'anno, ma più quello dell'anno scorso, come sottolinea il nostro match analyst Mattia Pellé, che come sempre ci ha portato immagini della partita che spiegano tutti i problemi e che trovate nel video qui sotto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri non ci ha capito nulla! Analisi Lazio-Milan 1-0: Leao e Pulisic, basta

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