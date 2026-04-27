A Parma, alcuni studenti hanno riferito di aver utilizzato un taser per difendersi da rapine e aggressioni. Secondo quanto dichiarato, i reati si concentrano principalmente nelle aree vicine al centro cittadino e coinvolgono furti di scarpe e piccole somme di denaro. Le testimonianze indicano che le situazioni sono state considerate inaccettabili dagli studenti che hanno deciso di reagire in modo autonomo.

L’inviato di “Mattino Cinque”, Marcello Piazzano, è fuori l’ITIS Leonardo da Vinci di Parma dove due studenti danno testimonianza di quella che oggi la loro quotidianità dentro e fuori la scuola. “La situazione qui è inaccettabile, ci sono ragazzi che vengono aggrediti sia all’interno che nelle zone limitrofe della scuola” spiega Matilde mostrando lo spray al peperoncino che è costretta a tenersi in tasca. “Il problema è che queste risse non nascono negli istituti ma fuori, specie nel centro storico di Parma – prosegue la ragazza – Questa situazione non è stata fermata subito e di conseguenza è arrivata addirittura nei posti che dovrebbero essere più sicuri.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Parma, studenti col taser per difendersi: “Situazione inaccettabile”

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