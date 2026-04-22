Aggressioni e rapine all’uscita di scuola | docenti si muniscono di spay al peperoncino e studenti con taser nello zaino per difendersi

Nelle zone intorno alle scuole, si registrano frequenti episodi di aggressioni e rapine, con docenti che si dotano di spray al peperoncino e studenti che portano taser nello zaino per difendersi. Le situazioni di pericolo si verificano spesso all’uscita delle lezioni, dove cellulari e portafogli vengono strappati di mano, e gruppi di persone attendono tra fermate dell’autobus e sottopassi, minacciando chi passa.

Cellulari e portafogli strappati di mano, minacce all’uscita dai cancelli, gruppi che aspettano tra fermate dell’autobus e sottopassi. Il dopo scuola di alcuni studenti a Parma, secondo diverse testimonianze raccolte tra i ragazzi da Parmatoday, è segnato da episodi di violenza che si ripeterebbero con una certa frequenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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