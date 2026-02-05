Rifiuti e degrado a parma | Il Comune ammette zero controlli nel 2025 e nega ai cittadini i dati gps
Il Comune di Parma ammette di aver svolto zero controlli sulla gestione dei rifiuti nel 2025. Inoltre, nega ai cittadini l’accesso ai dati GPS necessari per verificare come vengono raccolti i rifiuti in città. Lo scorso 19 gennaio 2026, abbiamo presentato un’istanza di accesso agli atti per cercare di capire cosa sta succedendo e perché la situazione di degrado urbano continua a peggiorare in diverse zone di Parma.
Il 19 gennaio 2026 abbiamo presentato un’istanza di accesso agli atti per fare chiarezza sulla gestione della raccolta rifiuti e sul crescente degrado urbano che colpisce numerose aree della città. La risposta del Settore Transizione Ecologica, firmata dal Dirigente Dott. Alessandro Angella e.🔗 Leggi su Parmatoday.it
