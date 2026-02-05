Rifiuti e degrado a parma | Il Comune ammette zero controlli nel 2025 e nega ai cittadini i dati gps

Il Comune di Parma ammette di aver svolto zero controlli sulla gestione dei rifiuti nel 2025. Inoltre, nega ai cittadini l’accesso ai dati GPS necessari per verificare come vengono raccolti i rifiuti in città. Lo scorso 19 gennaio 2026, abbiamo presentato un’istanza di accesso agli atti per cercare di capire cosa sta succedendo e perché la situazione di degrado urbano continua a peggiorare in diverse zone di Parma.

Approfondimenti su Parma Rifiuti

Il questore di Parma ha annunciato un’intensificazione dei controlli e interventi mirati per migliorare la sicurezza urbana.

Negli ultimi giorni, Parma ha registrato episodi di violenza e atti vandalici, tra cui un'aggressione ai danni di giovani e una spaccata in un negozio del centro storico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Parma Rifiuti

