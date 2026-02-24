Parità di genere e salute delle donne | due facce della stessa disuguaglianza

La mancanza di attenzione verso la parità di genere e la salute femminile causa ancora disuguaglianze evidenti nel nostro Paese. Due studi recenti mostrano come le aziende italiane adottino ancora poco strumenti per promuovere l’uguaglianza sul lavoro. Allo stesso tempo, il rapporto mondiale rivela che una minima parte degli investimenti sanitari globali viene destinata alla salute delle donne. Questi dati rendono visibile una realtà che richiede interventi concreti.

Due studi pubblicati nelle ultime settimane raccontano, da prospettive diverse, la stessa storia. Se da un lato l’analisi di LaVoce sulla certificazione di genere nelle imprese italiane mostra una diffusione ancora limitata degli strumenti per promuovere l’uguaglianza sul lavoro, dall’altro il rapporto “women’s health investment outlook 2026” del World economic forum e di Boston consulting group, evidenzia come solo una quota minima degli investimenti globali in sanità sia destinata alla salute delle donne. Due ambiti diversi, ma un unico filo conduttore: la parità di genere resta fragile quando si passa dalle dichiarazioni ai dati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

"La democrazia o è paritaria o non è": l’appello delle donne dem al voto sulla parità di genereIl dibattito sulla parità di genere si riaccende in Sicilia con l’approvazione del disegno di legge sugli Enti locali, in discussione all’Assemblea regionale.

Vergara e le due facce della stessa medagliaIl calcio italiano si trova di fronte a un problema che si trascina da anni.

A Meda la fabbrica dell’inclusione. Un marchio alla parità di genere e un’opportunità per le donne fragiliCassina ottiene la certificazione grazie a un pacchetto di buone pratiche, dai permessi per i figli allo psicologo. E attraverso il progetto Ricucire la vita offre corsi di formazione e tirocini in ... ilgiorno.it

Cassina, ottenuta la Certificazione della Parità di GenereFuso (Cassina): Un riconoscimento che rispecchia la nostra attenzione continua per creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo ed equo ... affaritaliani.it

Settimana di eventi a Besozzo tra salute, cultura e parità di genere. Ingresso libero. - facebook.com facebook

Anomalia dell’offerta e parità di genere: cosa deve verificare la stazione appaltante Il Consiglio di Stato affronta il rapporto tra certificazione della parità di genere, punteggio premiale e verifica di anomalia. Ecco l’analisi nel dettaglio lavoripubblici.it/new x.com