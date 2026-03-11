La parità di genere vista dagli occhi delle mamme

Le mamme della nostra classe hanno descritto cosa significa essere donna oggi usando parole come responsabilità, multitasking, unicità, resistenza e tenerezza. Sono loro a parlare di ruoli, sfide e qualità che caratterizzano la loro quotidianità, senza aggiungere giudizi o approfondimenti. Questa visione offre uno sguardo diretto su come si percepiscono e vivono il ruolo di madre e donna nel presente.

Responsabilità. Multitasking. Unicità. Resistenza. Tenerezza. Queste sono solo alcune parole con cui le mamme della nostra classe hanno scelto di definire l'essere donna oggi. In vista del 2 giugno le abbiamo intervistate, per sentire che valore abbia ancora oggi, alla luce di una società in cui restano tante disparità tra uomini e donne, l'esperienza del voto. Quasi tutte, ricordando la prima volta in cabina elettorale, hanno parlato dell'ansiosa felicità di poter esprimere un parere e scegliere da chi farsi dirigere. La mamma di Lapo ha detto "Mi sono sentita adulta, con una responsabilità importante", mentre quella di Kevin ha sottolineato di aver potuto "contribuire a una scelta collettiva".