Contrasto alla violenza di genere e occupazione femminile nell' agenda 2026 della commissione pari opportunità di Montesilvano

La commissione pari opportunità di Montesilvano si è riunita ieri in sala giunta per fissare gli obiettivi dell’agenda 2026. Al centro ci sono il contrasto alla violenza di genere e l’occupazione femminile. La riunione ha visto la partecipazione della presidente Cpo Paola Sardella, dell’assessore Alice Amicone e della presidente regionale Rosa. Ora si attende un piano concreto per migliorare la situazione sul territorio.

Argomenti discussi: Avviso pubblico rivolto a Enti del Terzo Settore per l'avvio di un percorso di co-progettazione finalizzato alla gestione di casa di seconda accoglienza per donne vittime di violenza.; Contrasto alla violenza di genere: il 4 marzo Teatro, parole e riflessioni

