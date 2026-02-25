Pulcheria Off | al via un percorso su pari opportunità e contrasto alla violenza di genere

Nell'occasione, si esibiranno gli allievi del Conservatorio Nicolini Marta De Leo e Alessandro Seggio. Cgil propone un incontro tra musica e poesia, diritti e lotta, amori e canzoni. L'associazione Mondo Aperto invita alle prove aperte del coro multilingue "E noi che siamo donne", diretto dalla maestra Thea Tiramani: canti di lotta, d'amore e di speranza. Ingresso libero. Spettacolo teatrale in collaborazione con la compagnia Quarta Parete, proposto dal Centro Antiviolenza "Città delle Donne Odv" di Piacenza Racconti, canzoni e video intorno a Mia Martini - di e con Davide Giandrini. Spettacolo proposto dal Centro Antiviolenza "Città delle Donne Odv" di Piacenza Incontro del Tavolo provinciale contro la violenza sulle Donne e di Genere, moderato dalla presidente Nadia Pompini, consigliera provinciale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche:

Contrasto alla violenza di genere e occupazione femminile nell'agenda 2026 della commissione pari opportunità di Montesilvano

Pari opportunità e violenza di genere: in Mugello percorso di formazione