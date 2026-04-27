Parco della Caffarella off limits per le bici elettriche | si pensa a una modifica dei regolamenti

Nel Parco della Caffarella, le biciclette elettriche sono state messe al bando, e si sta valutando di modificare i regolamenti per regolamentarne l’uso. Un addetto del servizio di vigilanza ha riferito di ricevere numerose chiamate telefoniche da parte di visitatori, che si domandano i motivi di questa restrizione. La situazione ha suscitato attenzione tra gli utenti, che si trovano a dover rispettare nuove eventuali disposizioni.