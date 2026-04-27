Parco della Caffarella off limits per le bici elettriche | si pensa a una modifica dei regolamenti
Nel Parco della Caffarella, le biciclette elettriche sono state messe al bando, e si sta valutando di modificare i regolamenti per regolamentarne l’uso. Un addetto del servizio di vigilanza ha riferito di ricevere numerose chiamate telefoniche da parte di visitatori, che si domandano i motivi di questa restrizione. La situazione ha suscitato attenzione tra gli utenti, che si trovano a dover rispettare nuove eventuali disposizioni.
“Oggi ci state tempestando di telefonate”. Un addetto del servizio “guardia parco”, in maniera educata, non si spiegava come mai, dalla mattina, il telefono del centralino squillasse in continuazione. Nel weekend, l’Associazione Salvaiciclisti Roma aveva denunciato sui social l’introduzione di.🔗 Leggi su Romatoday.it
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