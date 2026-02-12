Bici elettriche e minicar modificate | raffica di sequestri della polizia locale

La polizia locale ha sequestrato diverse biciclette elettriche e minicar modificate. Gli agenti hanno scoperto veicoli adattati illegalmente e li hanno portati via. Durante i controlli, hanno anche trovato un banco prova con i rulli usati per testare le auto. Le operazioni continuano per fermare chi modifica i mezzi e mette a rischio la sicurezza sulle strade.

I controlli degli agenti per verificare i veicoli non a norma. Nel mirino anche gli scooter Un "banco prova" con i rulli del macchinario della motorizzazione civile su cui vengono messi i veicoli. Un modo per capire se i mezzi controllati siano modificati o meno. Così è emerso che su cento veicoli sottoposti a verifica da parte della polizia locale, l'80 per cento è risultato fuori norma. In particolare, dagli accertamenti dei caschi bianchi il "grosso" è stato rappresentato delle biciclette elettriche. In questi giorni sono scattate le verifiche dei vigili nel centro della città, come su piazzale Numa Pompilo ma anche su piazzale Ugo La Malfa, all'Aventino.

