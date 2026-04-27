Parco del Lagaccio tra spazzatura e degrado volontari ripuliscono | Ma serve un accordo col Comune

Nel parco del Lagaccio, un gruppo di volontari ha raccolto diciannove sacchi di rifiuti, principalmente plastica e indifferenziata, ma anche vetro e materiali ingombranti. La presenza di spazzatura e il degrado dell'area hanno spinto i volontari a intervenire, sottolineando la necessità di un accordo con il Comune per affrontare il problema in modo più strutturato. La situazione rimane critica, con i rifiuti che continuano a accumularsi nell'area verde.

Diciannove sacchi di spazzatura: plastica e indifferenziata soprattutto, ma anche vetro e rifiuti ingombranti. Questo il risultato della pulizia organizzata, nel fine settimana, all’interno del Parco urbano del Lagaccio dall’associazione Legambiente Polis insieme a La Casa nel Parco. "Situazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Reggio Calabria, degrado al Parco Lineare Sud: spazzaturaIl degrado silenzioso del Parco Lineare Sud di Reggio Calabria, un’area che avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di riqualificazione urbana, si... "Mentre il Comune inaugura, a 50 metri il sottopasso del parco Giotto resta nel degrado, tra sporcizia e siringhe""Recentemente l’amministrazione comunale ha inaugurato la nuova isola ecologica davanti a uno degli ingressi del Parco Pertini, parlando di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Mini funivia Granarolo-forte Begato: a maggio la risposta del Ministero sulla fattibilità del progetto; Borsino delle notizie; COMUNE DI GENOVA * : ASILO NIDO GIRASOLE CHIUSO PER CRITICITÀ STRUTTURALE, VALUTAZIONE PROGETTUALE IN CORSO FUNIVIA GRANAROLO-FORTE BEGATO, NUOVO TRACCIATO PER RIDURRE IMPATTO PAESAGGISTICO VILLA CR. Lagaccio, giornata di pulizia al parco della Gavoglio con Legambiente PolisLagaccio, giornata di pulizia al parco della Gavoglio con Legambiente Polis ... msn.com ASSEMBLEA PUBBLICA 4 maggio 2026, ore 18:00 Presso l’anfiteatro del Parco Gavoglio, Via del Lagaccio 41 (in caso si pioggia l’incontro si terrà presso i locali di Fratellanza Artigiana Genovese , vico Chiuso 5 santi, 14 C) - facebook.com facebook