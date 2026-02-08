Reggio Calabria degrado al Parco Lineare Sud | spazzatura

Il Parco Lineare Sud di Reggio Calabria è sommerso di spazzatura. La zona, che doveva essere un esempio di riqualificazione urbana, si presenta oggi in condizioni di completo abbandono. Vandalismo e incuria hanno trasformato un’area che poteva essere un fiore all’occhiello in un luogo trasandato. I cittadini si lamentano e chiedono interventi immediati per ripulire e salvare il parco.

Il degrado silenzioso del Parco Lineare Sud di Reggio Calabria, un'area che avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di riqualificazione urbana, si manifesta oggi attraverso un quadro sconcertante di abbandono e vandalismo. Spazzatura accumulata, muri imbrattati da graffiti, strutture fatiscenti e un generale senso di trascuratezza avvolgono uno spazio che, secondo le aspettative iniziali, doveva diventare un fiore all'occhiello della città. La situazione, denunciata da cittadini e documentata da immagini e video che circolano online, solleva interrogativi sull'effettiva attenzione dell'amministrazione comunale verso una delle aree considerate prioritarie in termini di miglioramento della qualità urbana.

