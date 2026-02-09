A Tavagnasco parcheggio selvaggio che blocca anche le ambulanze

A Tavagnasco i residenti sono stanchi dei parcheggi selvaggi che bloccano le strade e, in alcuni casi, anche le ambulanze. La situazione è diventata insostenibile: i vigili hanno messo transenne e multato chi si ferma in modo irregolare. La tranquillità del piccolo paese è stata scossa da un episodio che ha messo a dura prova i soccorritori e la pazienza di chi vive lì.

Tavagnasco, la pazienza è finita: transenne e multe per chi blocca l’ambulanza. La serenità di Tavagnasco, piccolo comune in provincia di Torino, è stata scossa da un’emergenza che ha visto coinvolti i soccorsi e la pazienza dei residenti. Il Comune ha deciso di rispondere al crescente problema del parcheggio selvaggio in piazza Burnel con un’iniziativa drastica: l’installazione di transenne e l’invito ai cittadini a segnalare le infrazioni. La misura, annunciata il 9 febbraio 2026, si rende necessaria dopo che un’ambulanza è stata bloccata da un’auto parcheggiata in modo irregolare la sera del 2 febbraio 2026, compromettendo potenzialmente un intervento di soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune di Tavagnasco prende di mira il parcheggio selvaggio in piazza Burnel.

