Parcheggio multipiano all’ex Foro Boario | Non serve una variante urbanistica

Una proposta di realizzare un parcheggio multipiano sopraelevato nell’area dell’ex Foro Boario non richiede una variante urbanistica, poiché la zona è già classificata come destinata a servizi, con le aree F33 e F35. La notizia è stata comunicata in un contesto in cui si discute della possibilità di interventi edilizi nell’area senza modificare la pianificazione urbanistica vigente.

LECCE – Non sarebbe necessaria alcuna variante urbanistica per la realizzazione del parcheggio multipiano sopraelevato presso l’ex Foro Boario, essendo l’area già destinata a servizi (F33 ed F35). Lo ha detto l’ingegnere Giovanni Puce, responsabile del settore Lavori Pubblici durante la seduta.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Mega parcheggio interrato al Foro Boario, Poli: «I costi furono sottostimati»Uno sbilanciamento economico che potrebbe sfiorare i dieci milioni di euro rispetto alle risorse disponibili riaccende il confronto sul progetto del... Parcheggio sopraelevato su tre livelli, il Comitato Foro Boario vuole vederci chiaroLECCE – Un gruppo di residenti della zona dell’ex Foro Boario si mobilita per poter dire la loro sul progetto della “lanterna urbana” previsto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chieti al voto: il centrosinistra apre la sede del comitato dello Scalo. Legnini: Un ottimo avvio; Comunali Chieti, Legnini apre il comitato elettorale allo Scalo: Serve un vero centro cittadino; Amministrative 2026, Legnini apre una sede elettorale anche in centro città. Lecce, il maxi parcheggio dell’ex Foro Boario? Ora non sarà più interratoContrordine dalla Giunta: la struttura sorgerà su tre piani. Prevista la realizzazione di 770 posti auto e 100 posti per le bici Le indiscrezioni della vigilia trovano piena conferma: il maxi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Lecce, parcheggio ex Foro Boario: buco da 10 milioni nel progetto. L'ipotesi multipiano al posto dell'interrato. Poli: «I costi furono sottostimati»Uno sbilanciamento economico che potrebbe sfiorare i dieci milioni di euro rispetto alle risorse disponibili riaccende il confronto sul progetto del grande parcheggio all’ex Foro Boario. L’intervento, ... quotidianodipuglia.it TeleRama. . La questione relativa alla realizzazione del parcheggio su tre livelli all'ex Foro Boario è stata discussa in Commissione Controllo con i referenti del Comitato, che diffidano il Comune e chiedono l'annullamento dell'atto con cui si è dato il via libera. - facebook.com facebook