Mega parcheggio interrato al Foro Boario Poli | I costi furono sottostimati

Un maxi parcheggio interrato al Foro Boario è al centro di un nuovo confronto dopo che i costi stimati sono stati rivisti. Secondo Poli, i costi effettivi si sono rivelati più alti di circa dieci milioni di euro rispetto alle risorse preventivate. La differenza tra spese e fondi disponibili riaccende le discussioni sul progetto, che da tempo suscita attenzione tra i cittadini e le autorità locali.

Uno sbilanciamento economico che potrebbe sfiorare i dieci milioni di euro rispetto alle risorse disponibili riaccende il confronto sul progetto del grande parcheggio all'ex Foro Boario. L'intervento, finanziato con 29 milioni di euro nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) Lecce-Brindisi-Costa Adriatica e previsto durante l'amministrazione guidata dall'ex sindaco Carlo Salvemini, nasceva con l'idea di realizzare un parking completamente interrato su tre livelli destinato a diventare uno dei principali hub dell'intermodalità dei trasporti della città. Le verifiche tecniche e funzionali avviate dall'attuale amministrazione guidata dalla sindaca Adriana Poli Bortone avrebbero però evidenziato che la realizzazione della soluzione originaria richiederebbe un impegno di spesa superiore alla cifra finanziata dal Cis.