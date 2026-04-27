Parapendista atterra su un tetto | soccorso dai vigili del fuoco VIDEO

Un parapendista ha effettuato un atterraggio su un tetto di un’abitazione di due piani, risultando poi soccorso dai vigili del fuoco. L’intervento è stato reso necessario per mettere in sicurezza la persona e garantire il suo recupero. La scena è stata ripresa in un video che mostra l’arrivo dei soccorritori sul luogo del fatto. Ancora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

Un parapendista atterra sul tetto di un'abitazione di due piani e viene tratto in salvo dai vigili del fuoco. È successo alle ore 17.35 di oggi, lunedì 27 aprile, a San Dorligo della Valle Dolina, dove una squadra dei vigili del fuoco del comando di Trieste è intervenuta con un'autoscala.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Falco imprigionato su un tetto: liberato dai vigili del fuocoOggi, in tarda mattina, una squadra del comando dei vigili del fuoco di Parma si è recata in borgo san Silvestro per il recupero di un falchetto... Leggi anche: Fontanella, incendio al camino in via Montegrappa: tetto in legno salvato dai Vigili del fuoco Panoramica sull’argomento Si parla di: Parapendista Appeso all'Albero. Filettino, parapendista precipita nel bosco e resta sospeso sugli alberi: salvato dal Soccorso AlpinoParapendista precipitato in un’area boscosa a Filettino: recuperato dal Soccorso Alpino del Lazio con il supporto dei Vigili del Fuoco. ilquotidianodellazio.it Parapendista a Vico rimane incastrato su un albero: salvato dai Vigili del FuocoNella giornata di oggi due squadre del comando Vigili del Fuoco di Torino sono intervenute a Vico Canavese per soccorrere un parapendista che durante la discesa è rimasto incastrato con la vela tra i ... torinoggi.it