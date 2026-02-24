Fontanella incendio al camino in via Montegrappa | tetto in legno salvato dai Vigili del fuoco

Un incendio alla canna fumaria ha coinvolto un’abitazione in via Montegrappa a Fontanella, causando danni al tetto in legno. Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma i Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere il rogo e salvare la struttura. L’intervento ha evitato che il fuoco si diffondesse all’interno dell’edificio. I residenti sono stati evacuati temporaneamente mentre le operazioni di spegnimento continuavano.

Fontanella. Attimi di paura in via Montegrappa, dove nel tardo pomeriggio di martedì 24 febbraio si è sviluppato un incendio alla canna fumaria di un’abitazione al civico 52. L’allarme è scattato poco prima delle 18. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia. Le fiamme hanno interessato il camino, con il rischio concreto che il rogo potesse estendersi alla copertura in legno dell’edificio. L’intervento è stato rapido: i pompieri hanno circoscritto e spento l’incendio prima che potesse propagarsi. Il tetto in legno non è rimasto intaccato dal rogo, evitando così conseguenze ben peggiori per l’abitazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

