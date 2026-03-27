Dal 25 al 28 aprile, la nuova arcivescova di Canterbury si recherà a Roma per incontrare Papa Leone XIV. L'incontro rappresenta la prima visita ufficiale dell’arcivescova dopo il suo insediamento. La visita si svolgerà nel periodo indicato e si concluderà con un incontro tra i due rappresentanti religiosi.

Dal 25 al 28 aprile la nuova arcivescova di Canterbury sarà in visita a Roma da Papa Leone XIV, la sua prima visita ufficiale dopo l’insediamento Un incontro dal forte valore simbolico e spirituale si terrà afine aprile tra Papa Leone XIV e la nuova arcivescova di Canterbury, Sarah Mullally.La visita ufficiale della guida anglicana a Roma, prevista dal 25 al 28 aprile, rappresenta uno dei primi atti internazionali del suo ministero e si inserisce nel contesto di una lunga tradizione di dialogo tra la Chiesa cattolica e la Comunione anglicana. L’appuntamento tra il Pontefice e l’arcivescova arriva a pochi giorni dall’insediamento della nuova guida spirituale anglicana eassumeun significato che va oltre il protocollo diplomatico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone riceve la nuova arcivescova di Canterbury: l’incontro simbolico ad aprile

Articoli correlati

Crans-Montana, Papa Leone riceve i genitori dei ragazzi morti: domani l’incontro in VaticanoPapa Leone XIV domani, giovedì 15 gennaio 2026, riceverà in udienza in Vaticano, come anticipato ieri da LaPresse, alcuni genitori dei ragazzi...

Regno Unito: Mullally confermata arcivescova di CanterburySarah Mullally è stata confermata oggi arcivescova di Canterbury, diventando la prima donna a guidare la Chiesa d’Inghilterra.

Tutto quello che riguarda Papa Leone

Temi più discussi: Leone XIV: la salute non è un lusso ma condizione per la pace sociale; Papa Leone XIV prende posizione: misericordia per i preti colpevoli di abusi, aborto e gerarchia ecclesiastica. Ecco le parole del pontefice; Possibile un viaggio del pontefice nel Principato di Monaco; Papa Leone XIV: il popolo di Dio partecipa alla missione di Cristo.

Papa Leone XIV riceve il Presidente del Consiglio dei Ministri della Bosnia ed ErzegovinaPapa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza Borjana Krišto, Presidente del Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, la quale si è successivamente incontrata con Monsignor Paul Richard Gallagh ... acistampa.com

Il Papa riceve i reali di Spagna, 'impegnarsi costantemente per la pace'Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico, Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna. I Reali si sono successivamente incontrati con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di St ... ansa.it

Bisogna ammettere che è molto bravo questo nuovo Papa Leone XIV.A me sembra che ci da molta serenità ed è innamorato anche degli animali, proprio come lo siamo noi. #PapaLeoneXIV #cavallo #animali #amore #animals #love #respect #sem - facebook.com facebook

Papa Leone XIV in visita a Monaco, prima volta in quasi 500 anni l.euronews.com/jdSQ x.com