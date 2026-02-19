Papa Leone XIV a maggio in Campania | sarà a Pompei Acerra e a piazza Plebiscito
Papa Leone XIV visiterà la Campania a causa di un impegno religioso e culturale, con due tappe programmate in meno di tre settimane. L’8 maggio sarà a Pompei, dove incontrerà i fedeli tra le rovine antiche, e il 23 maggio si recherà ad Acerra e a piazza Plebiscito a Napoli. Questi eventi rappresentano un’occasione per rafforzare il legame tra la Chiesa e la territorio campano. La presenza del Papa ha già suscitato grande attesa tra i residenti locali.
Due tappe in quindici giorni. Papa Leone XIV sarà in Campania l'8 maggio e tornerà il 23, segnando un mese ad alta intensità simbolica per la regione. L'8 maggio, nel primo anniversario della sua elezione, il Pontefice sarà al Santuario di Pompei per la messa, la Supplica alla Madonna e il pranzo. Nel pomeriggio si sposterà a Napoli: incontro con il clero e i religiosi nella Cattedrale e appuntamento con la cittadinanza in Piazza del Plebiscito. Il 23 maggio, alla vigilia dell'anniversario dell'enciclica Laudato si' sulla cura della casa comune, sarà invece ad Acerra per incontrare i fedeli delle terre dei fuochi.
Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggioIl Papa Leone XIV visiterà Napoli, Pompei e Acerra il prossimo 8 maggio, un viaggio che nasce dal desiderio di incontrare i fedeli e sostenere le comunità locali.
Papa Leone XIV in Campania: Pompei e Acerra tappe di un viaggio tra fede e impegno per la Terra dei Fuochi.Il Papa Leone XIV visita la Campania il 8 maggio 2026, per affrontare le questioni legate alla Terra dei Fuochi.
Il 4 luglio Papa Leone XIV sarà a Lampedusa
Papa Leone XIV sarà in visita a Lampedusa il prossimo 4 luglio
Lampedusa, non più solo confine: Papa Leone XIV il 4 luglio nell'isola dell'accoglienza Il Pontefice riparte dal luogo divenuto simbolo dopo Papa Francesco
Che grande gioia: papa Leone XIV verrà ad Assisi e Santa Maria degli Angeli per la celebrazione conclusiva di "GO! Franciscan Youth Meeting" il 6 agosto prossimo. Benvenuto Santo Padre! Benvenuti ragazzi, con san Francesco, discepolo di Cristo!