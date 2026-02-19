Papa Leone XIV a maggio in Campania | sarà a Pompei Acerra e a piazza Plebiscito

Papa Leone XIV visiterà la Campania a causa di un impegno religioso e culturale, con due tappe programmate in meno di tre settimane. L’8 maggio sarà a Pompei, dove incontrerà i fedeli tra le rovine antiche, e il 23 maggio si recherà ad Acerra e a piazza Plebiscito a Napoli. Questi eventi rappresentano un’occasione per rafforzare il legame tra la Chiesa e la territorio campano. La presenza del Papa ha già suscitato grande attesa tra i residenti locali.

Due tappe in quindici giorni. Papa Leone XIV sarà in Campania l’8 maggio e tornerà il 23, segnando un mese ad alta intensità simbolica per la regione. L’8 maggio, nel primo anniversario della sua elezione, il Pontefice sarà al Santuario di Pompei per la messa, la Supplica alla Madonna e il pranzo. Nel pomeriggio si sposterà a Napoli: incontro con il clero e i religiosi nella Cattedrale e appuntamento con la cittadinanza in Piazza del Plebiscito. Il 23 maggio, alla vigilia dell’anniversario dell’enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune, sarà invece ad Acerra per incontrare i fedeli delle terre dei fuochi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

