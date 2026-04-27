Papa Leone XIV a Napoli l’ordinanza su vendita e consumo di bevande

Da anteprima24.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della visita pastorale del Papa Leone XIV a Napoli, è stata emanata un’ordinanza che regolamenta la vendita e il consumo di bevande nelle aree pubbliche della città. La misura stabilisce limiti specifici per i punti vendita e definisce le modalità di consumo nelle zone interessate dall’evento. La decisione mira a garantire l’ordine pubblico durante le giornate di visita del pontefice.

In occasione della visita pastorale del santo Padre Leone XIV a Napoli – prevista per venerdì 8 maggio – è istituito, con ordinanza sindacale, il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura, è finalizzato a garantire il corretto svolgimento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica durante l’evento, che richiamerà in città un notevole afflusso di fedeli e visitatori. I divieti saranno in vigore dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di venerdì 8 maggio 2026 nelle seguenti aree cittadine: piazza Plebiscito; piazza Trieste e Trento; via Cesario Console, dall’interdizione con piazza Plebiscito fino all’intersezione con via Santa Lucia; via San Carlo; via Vittorio Emanuele; piazza Carolina.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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