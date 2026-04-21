Papa Leone XIV a Napoli | dettagli su pass orari e mobilità per l’8 maggio

Il 8 maggio 2026, Napoli accoglierà Papa Leone XIV in occasione di una visita apostolica. La giornata prevede specifiche modalità di accesso con pass autorizzativi e restrizioni alla circolazione. Sono stati comunicati gli orari di apertura delle aree dedicate e le limitazioni alla mobilità nel centro cittadino durante l’evento. Le autorità hanno predisposto i percorsi e le aree di sicurezza per garantire lo svolgimento della visita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli si sta preparando a un evento di grande rilevanza: la visita apostolica di Papa Leone XIV, programmata per mercoledì 8 maggio 2026. Migliaia di fedeli stanno cercando di organizzarsi per assistere a questa celebrazione che segnerà il primo anniversario della sua elezione. Questo momento rappresenta una sfida importante per la macchina organizzativa della città, con eventi che spaziano dall’arrivo papale sul lungomare alla grande assemblea in Piazza del Plebiscito. Di seguito, tutte le informazioni necessarie per muoversi in città e partecipare ai festeggiamenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Papa Leone XIV a Napoli: dettagli su pass, orari e mobilità per l’8 maggio. Notizie correlate Papa Leone XIV sarà a Napoli a maggio: tappa anche ad Acerra e PompeiPompei, Napoli e Acerra si preparano ad accogliere Papa Leone XIV, che sarà in Campania per due visite pastorali nel giro di quindici giorni. Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026: incontro in Duomo e in piazza Plebiscito, come partecipareIl Pontefice visiterà Pompei e Napoli il prossimo 8 maggio, anniversario della sua elezione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Presidenza CEI: vicinanza e affetto a Papa Leone XIV; In un minuto la terza giornata di Papa Leone XIV in Africa; Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, dichiarazione del Presidente Meloni; Camerun, Papa Leone XIV: L'umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono. Papa in Angola, Leone XIV a vescovi e sacerdoti: Non cercate privilegiLeggi su Sky TG24 l'articolo Terzo giorno del Papa in Angola. Oggi il Pontefice a Saurimo, la capitale dei diamanti ... tg24.sky.it Papa Leone XIV oggi in Guinea Equatoriale, il programma del viaggioUltima tappa del viaggio di Papa Leone XIV in Africa: oggi il pontefice arriva in Guinea Equatoriale, dopo essere stato in Algeria, Camerun e Angola. Fitto il programma di appuntamenti della giornata. tg24.sky.it Come #Francesco, anche se con toni diversi, da un anno #Papa Leone bastona i nuovi tiranni della guerra. Solo che ora la sua voce è più forte perché ha un megafono globale per chiedere pace. Gliel’ha messo in mano #Trump . Che errore, mister President x.com Tele Dehon. . Testimoniare la pace: è l’appello che Papa Leone XIV ha rivolto alla Chiesa d’Angola. Il Pontefice ha incontrato vescovi e religiosi invitati a non scoraggiarsi dinanzi alle difficoltà. “Continuate a essere Chiesa generosa”, le sue parole. - facebook.com facebook