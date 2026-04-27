Papa e Canterbury | uniti nella preghia contro la violenza nel mondo

Il Papa e l’arcivescova di Canterbury si sono incontrati in Vaticano per una visita ufficiale. Durante l’incontro, hanno condiviso una preghiera comune contro la violenza diffusa nel mondo. Questo scambio tra le due autorità religiose rappresenta un momento di cooperazione tra la Chiesa cattolica e quella anglicana. L’obiettivo dichiarato è di unire le forze per promuovere la pace e la sicurezza nelle comunità globali.

? Cosa sapere Papa Leone e l'arcivescova Sarah Mullally si sono incontrati in Vaticano.. Il dialogo tra Roma e Canterbury mira a contrastare la violenza globale.. Il Vaticano ospita l’incontro tra Papa Leone e l’arcivescova di Canterbury, Sarah Mullally, per affrontare le fratture sociali e le tensioni globali attraverso il dialogo interreligioso. La sala stampa vaticana ha confermato l’udienza privata tra i due vertici cristiani. Durante il colloquio, la guida della Chiesa Anglicana ha sottolineato l’urgenza di cooperare per il bene collettivo, evidenziando come la necessità di costruire legami sia fondamentale per contrastare la violenza estrema e le profonde spaccature che caratterizzano le società odierne.🔗 Leggi su Ameve.eu

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#PapaLeoneXIV ha ricevuto per la prima volta in #Vaticano l'Arcivescovo di #Canterbury Sarah #Mullally, massima autorità spirituale della Chiesa anglicana, nel segno dell'unità dei cristiani. @TerzaLoggia @ArchbishopSarah @AnglicanWorld Mullally x.com