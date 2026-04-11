Durante una preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro, il Papa ha chiesto la fine degli scontri armati. L’appello si è concentrato sull’importanza di promuovere la non-violenza e di tutelare la dignità della Terra. La richiesta è stata rivolta a tutte le parti coinvolte nei conflitti, invitando a superare le divisioni e a lavorare per un futuro senza violenza.

Durante la preghiera per la pace tenutasi nella Basilica di San Pietro, il Pontefice ha rivolto un accorato appello affinché cessino gli scontri bellici, invocando una restituzione della dignità alla Terra. La supplica, centrata sul desiderio che il mondo sia nuovamente curato e coltivato da individui capaci di proteggere e amare l’esistenza, si è concentrata sulla necessità di superare la violenza attraverso la forza della riconciliazione. Il potere della non-violenza contro la distruzione. Il messaggio espresso da Leone si è focalizzato sulla capacità di vincere la morte senza ricorrere ad armi o metodi coercitivi, richiamando la vittoria ottenuta da Gesù attraverso la pace.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appello del Papa: la sfida della non-violenza per salvare il mondo

L’appello del Papa ai potenti del mondo: “Stop a riarmo e follia della guerra, chi prega non uccide”(Adnkronos) – “Chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte.

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