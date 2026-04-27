Il 15 marzo, nel Vaticano, si è svolto un incontro tra il Papa e la primate anglicana Sarah Mullally. La discussione ha riguardato i rapporti tra la Chiesa cattolica e la Comunione anglicana, senza che siano stati rilasciati dettagli sulle tematiche affrontate. L'incontro si inserisce in un percorso di dialogo tra le due confessioni religiose, volto a favorire un confronto costruttivo e a superare eventuali ostacoli.

? Cosa sapere Papa e la primate anglicana Sarah Mullally si sono incontrati il 15 marzo in Vaticano.. Il colloquio punta a gestire nuove divergenze dottrinali per proseguire il dialogo ecumenico.. Il 15 marzo, durante l’incontro a Vaticano con la primate della Chiesa Anglicana, Sarah Mullally, il Papa ha sottolineato la necessità di non interrompere gli sforzi per colmare i divari tra le due confessioni, nonostante le difficoltà percepite. L’arcivescovo di Canterbury ha visitato la sede pontificia segnando un momento di contatto diretto tra le due realtà religiose. Durante il colloquio, il Pontefice ha evidenziato come, sebbene si siano registrati progressi su temi storicamente oggetto di controversie negli ultimi decenni, siano emerse nuove criticità che richiedono attenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa e Anglicani: nuove sfide per un dialogo senza ostacoli

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