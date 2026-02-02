Mens sana senza ostacoli Borgomanero travolto

Questa sera, la Mens Sana ha dominato contro Borgomanero, vincendo con un ampio 107 a 72. La squadra di casa ha preso subito il controllo del match, con Belli e Pannini in grande spolvero. I giocatori di Borgomanero hanno faticato a tenere il ritmo e sono stati travolti nel secondo tempo. La partita si è conclusa con un risultato molto chiaro, lasciando poco spazio a dubbi su chi abbia meritato la vittoria.

MENS SANA 107 BORGOMANERO 72 MENS SANA: Belli 15, Pannini 24, Perin 10, Calviani ne, Yarbanga 9, Pucci 11, Cesaretti, Lodoli, Moretti, Nepi 11, Prosek 9, Jokic 18. Allenatore Vecchi. BORGOMANERO: Buttiglione 12, Lastella 8, Benzoni 11, Romeo, Rey, Martino 2, Gaiola 15, Charfi 6, Pellegrini 5, Baiardi 4, Alberti 7, Rupil 2. Allenatore Di Cerbo Parziali: 29-16; 52-40; 82-57. SIENA - Davanti all'ex coach Paolo Betti (a lungo omaggiato da club e tifosi) la Mens Sana, per la prima volta senza Cerchiaro, demolisce una malcapitata Borgomanero giocando una partita praticamente perfetta, ribaltando ampiamente il -5 dell'andata e cogliendo il quarto successo di fila trascinata dall'incredibile serata in attacco, soprattutto di Pannini e Jokic.

