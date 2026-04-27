Papa all’Arcivescovo Canterbury | uno scandalo non impegnarsi a superare le divergenze

Il Papa ha incontrato oggi l’Arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullaly, nel suo primo viaggio ufficiale in Vaticano. Durante il discorso, ha affermato che sarebbe scandaloso se non si cercasse di superare le divergenze tra le due chiese. La visita rappresenta un momento importante nel rapporto tra il Vaticano e la Chiesa anglicana, con l’obiettivo di rafforzare i legami e affrontare le questioni in modo diretto e aperto.

“Sarebbe scandaloso se non superassimo le nostre divergenze”. Lo ha detto Papa Leone nel suo discorso rivolto all’Arcivescovo di Canterbury Sarah Mullaly, primate della Chiesa anglicana oggi per la prima volta in visita in Vaticano. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa all’Arcivescovo Canterbury: uno scandalo non impegnarsi a superare le divergenze Papa all'Arcivescovo Canterbury: uno scandalo non impegnarsi a superare le divergenze Notizie correlate Papa Leone XIV riceve la prima arcivescova di Canterbury: ‘Scandalo se non superassimo divergenze’Dal Vaticano un nuovo passo nel cammino ecumenico: Papa Leone XIV incontra Sarah Mullally, primate della Chiesa anglicana. Il Papa prega con l’arcivescovo di Canterbury: un incontro storicoABBONATI A DAYITALIANEWS Una preghiera condivisa in Vaticano Oggi, lunedì, 27 aprile 2026, in Vaticano, Papa Leone XIV ha pregato insieme... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Per l’arcivescovo Sarah Mullally visita in Vaticano e preghiera con Papa Leone XIV; La leader degli anglicani a Roma, 4 giorni di incontri ed eventi; L’imbarazzante (e forse un po’ sacrilego) programma della sé dicente arcivescova di Canterbury in Vaticano; Papa Leone XIV incontra l'arcivescova di Canterbury Sarah Mullally: Scandalo non superare le divisioni tra cristiani. Anglicani: Arcivescovo di Canterbury a Leone XIV, dobbiamo continuare a raccontare una storia di speranzaDi fronte a una violenza disumana, a profonde divisioni e a rapidi cambiamenti sociali, dobbiamo continuare a raccontare una storia di speranza. Lo ha detto questa mattina l'Arcivescovo di Canterbur ... agensir.it Il Papa incontra l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullaly. Lavorare per superare le nostre differenzeDal 25 al 28 aprile, l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullaly, prima donna nell’incarico, sarà in visita in Vaticano e oggi è stato reso noto il discorso di Papa Leone XIV che ha ricevuto l’Arcivesc ... acistampa.com L’UNITÀ CHE NON CANCELLA LA VERITÀ Leone XIV e l’arcivescovo di Canterbury Cari amici, l’udienza concessa oggi da Papa Leone XIV all’arcivescovo di Canterbury offre una parola sobria e preziosa sul cammino ecumenico. Il discorso di saluto del Ro - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV Uniti nel testimoniare la pace Nell’udienza all’arcivescovo di Canterbury il Papa esorta a lavorare per superare le differenze tra i cristiani osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com