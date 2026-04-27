Paolo Rossi sfida il tempo | la satira tra grandi classici e stand-up

Paolo Rossi torna in scena con il suo spettacolo Stand Up Classic, che sarà in programmazione a Filadelfia e Polistena tra il 29 e il 30 aprile. L’attore e comico porta sul palco un repertorio che unisce grandi classici della satira a momenti di stand-up, offrendo al pubblico una serata di intrattenimento tra risate e riflessioni. La tournée si inserisce in un calendario di spettacoli che coinvolge diverse città italiane e internazionali.

?? Cosa sapere Paolo Rossi porta lo spettacolo Stand Up Classic a Filadelfia e Polistena il 29-30 aprile. L'evento chiude la stagione teatrale 202526 Lo Sguardo oltre curata da Dracma. Paolo Rossi porta il suo Stand Up Classic – Un’operaccia satirica a Filadelfia mercoledì 29 aprile e a Polistena giovedì 30 aprile, segnando la chiusura della stagione teatrale 202526 Lo Sguardo oltre. Le due serate, programmate per le ore 20:45, rappresentano l'atto finale del ciclo curato da Andrea Naso pe .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paolo Rossi sfida il tempo: la satira tra grandi classici e stand-up I Livelli Dell'Ubriachezza di Paolo Rossi #shorts Notizie correlate Marzo al Teatro Celebrazioni: Grandi classici, sguardi sul presente e satira intelligenteIl mese di marzo al Teatro Celebrazioni si apre nel segno di San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla morte: il 1° marzo, Simone Cristicchi... Tra grandi classici, colori neutri e allure naturale, questo mix senza tempo si conferma vincente anche per il 2026Uno dei binomi più amati e reiterati della stagione primaverile è quello tra jeans e scarpe ballerine. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pablito, il Mundial ’82 rivive nella mostra a Palazzo Crupi dedicata al ragazzo d’oro · ilreggino.it; Paolo Rossi chiude la stagione teatrale di Dracma con Stand Up Classic; ‘Paolo Rossi, un ragazzo d’oro’: le dichiarazioni di Federica Cappelletti e Marco Schembri; Sfida tra Vecchi, Capparucci e Tomassoni. Paolo Rossi, un ragazzo d’Oro: inaugurata a Reggio Calabria la mostra dedicata a PablitoÈ stata inaugurata presso il Palazzo della Cultura Pasquino Crupi la mostra itinerante dedicata a Paolo Rossi, indimenticato protagonista del calcio italiano e simbolo del trionfo azzurro al Mondial ... strettoweb.com Paolo Rossi il primo martire del SessantottoIl 27 aprile di sessant’anni fa alla Sapienza i neofascisti uccisero lo studente di architettura. La mobilitazione del Paese convinse la politica che i tempi ... repubblica.it La #Juve a freddo Nuovo episodio con Paolo #Rossi x.com La Juve a freddo Nuovo episodio con Paolo Rossi - facebook.com facebook