A marzo, al Teatro Celebrazioni, si tiene una serie di spettacoli che spaziano tra grandi classici, riflessioni sul presente e satira intelligente. Il programma si apre con l’evento dedicato a San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla sua morte, con la rappresentazione di Simone Cristicchi intitolata Franciscus, in scena il primo giorno del mese.

Il mese di marzo al Teatro Celebrazioni si apre nel segno di San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla morte: il 1° marzo, Simone Cristicchi porta in scena Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli. Tra riflessioni e brani inediti firmati con Amara, lo spettacolo esplora i dubbi e la crisi del “Santo di tutti”, indagando il confine tra santità e follia alla ricerca della “perfetta letizia”. Un viaggio spirituale che interroga lo spettatore sulle questioni più profonde dell’esistenza. Sulla scia del successo televisivo di “Indovina chi viene a cena”, il 4 marzo approda a teatro Indovina chi ci inganna a cena. L’appuntamento punta i riflettori sulle insidie del cibo industriale e sui danni causati dai suoi “veleni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marzo al Teatro Celebrazioni: Grandi classici, sguardi sul presente e satira intelligente

Leggi anche: L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul nostro presente in dieci «sguardi»

'Cantami d’amore': Edoardo Prati porta i grandi classici a La città del teatro di CascinaSabato 7 febbraio, alle ore 21, La Città del Teatro di Cascina ospita “Cantami d’amore”, il primo spettacolo teatrale di Edoardo Prati, giovane...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Bologna, Simone Cristicchi al Teatro Celebrazioni; DALLA TV AL PALCOSCENICO: SABRINA GIANNINI AL TEATRO CELEBRAZIONI PER LA PRIMA NAZIONALE DI INDOVINA CHI CI INGANNA A CENA 4 marzo 2026; Massimo Recalcati al Celebrazioni; Un viaggio teatrale tra cibo, potere e verità.

Con 'Franciscus' Simone Cristicchi torna in scena il 1° marzo al Teatro Celebrazioni di BolognaNell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Simone Cristicchi torna in scena domenica 1° marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna (ore 17.30), con lo spettacolo Franciscus. Il folle.. virgilio.it

In Scena: gli spettacoli e i festival della settimana, dal 24 febbraio all’1 marzoUna selezione degli spettacoli e dei festival più interessanti della settimana, dal 24 febbraio all'1 marzo, nei teatri di tutta Italia ... exibart.com