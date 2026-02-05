Olimpiadi di Milano-Cortina | affitti brevi restano invariati nonostante evento sportivo internazionale

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono arrivate, ma non hanno portato grandi cambiamenti nel mercato degli affitti brevi. Nonostante l’evento internazionale, le prenotazioni non sono aumentate come molti avevano sperato. Le case e gli appartamenti in città continuano a essere affittati come prima, senza picchi di domanda evidenti. La maggior parte dei proprietari non ha registrato alcun incremento nei guadagni, anzi. La grande manifestazione sportiva sembra aver lasciato tutto com’era, senza effetti immediati sul settore degli affitti temporanei.

**Le Olimpiadi di Milano-Cortina non hanno fatto il miracolo: l’affitto breve non ha visto un boom, anzi. A Milano, il mercato è saturo e già ampio, e le strutture che vedono davvero un interesse crescente sono quelle con un modello organizzato, non con un effetto evento.** A gennaio 2026, le strutture ricettive attive a Milano-Cortina sono 18.800, un numero in crescita rispetto ai 17.600 registrati nel 2025 e ai 16.200 del 2024. Ma non è il boom previsto per un evento internazionale come le Olimpiadi. I dati, forniti dal Ministero del Turismo e analizzati dal Centro Studi SoloAffitti, mostrano che oltre il 95% delle strutture è composto da appartamenti senza servizi di ristorazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le Olimpiadi Milano-Cortina non portano il boom degli affitti brevi che molti si aspettavano.

