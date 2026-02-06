Notte per la Pace al de’ Liguori | il Liceo si prepara per un evento di riflessione civile e culturale

Questa notte il Liceo Classico di Sant’Agata de’ Goti si prepara a vivere un evento dedicato alla pace. La scuola ha deciso di trasformare la tradizionale “Notte del Liceo” in “La Notte per la Pace”, un momento di riflessione e confronto su temi civili e culturali. Gli studenti e i docenti si riuniscono per parlare di pace, giustizia e valori condivisi, in risposta alle tensioni e ai problemi che attraversano il mondo. L’evento vuole essere un segnale di speranza e di impegno, un modo per non restare in

Quest'anno il Liceo Classico di Sant'Agata de' Goti ha scelto di trasformare la tradizionale "Notte del Liceo" in un progetto speciale, dando vita a "La Notte per la Pace", un evento nato dall'esigenza, anzi dall'urgenza, di non restare inerti di fronte a quanto sta accadendo nel mondo e di dare voce a un bisogno profondo e condiviso di pace, giustizia e punti di riferimento civili, nazionali e internazionali. L'iniziativa si terrà venerdì 7 febbraio, dalle ore 18:00 alle 24:00, presso l'Istituto de' Liguori, e coinvolgerà studenti, studentesse, docenti e comunità in un percorso di riflessione che intreccia storia, letteratura, filosofia, musica e teatro.

