Pamela Genini tracciato il profilo psicologico del profanatore criminologi Racis | Preciso calcolatore senza scrupoli

Accanto al Nucleo investigativo di Bergamo, il Reparto analisi criminologiche del Racis di Roma ha descritto il profilo psicologico del sospettato di aver profanato un sito religioso. Secondo i criminologi, l’individuo si distingue per caratteristiche di precisione e freddezza, oltre a un comportamento calcolato e privo di scrupoli. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali motivi e modalità dell’atto.

Accanto al Nucleo investigativo di Bergamo, il Reparto analisi criminologiche del Racis di Roma è al lavoro per tracciare il profilo psicologico del soggetto che ha profanato il cadavere della 29enne I criminologi del Racis sono al lavoro per tracciare il profilo psicologico del profanatore d.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, tracciato il profilo psicologico del profanatore, criminologi Racis: "Preciso, calcolatore, senza scrupoli" Notizie correlate Leggi anche: Tomba di Pamela Genini, tra chi indaga anche due carabinieri psicologi del Racis Pamela Genini, in un video si vede un uomo vicino al cimitero: potrebbe essere il profanatoreProseguono le indagini degli inquirenti per arrivare all'identità di colui, o di coloro, che hanno profanato la tomba di Pamela Genini, la modella e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, la verità dell'ex Francesco Dolci Video; Tomba di Pamela Genini profanata: un uomo ripreso dalle telecamere di notte; Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, spunta un video con un uomo vicino al cimitero Video; Quarto Grado: Pamela Genini: il giallo della testa Video. Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci a Quarto Grado: Le ho dato 400mila euro in 7 anniIndagini tra pista economica e rapporti personali nel caso di Pamela Genini, con focus sul compagno Francesco Dolci e sulle sue dichiarazioni relative alla relazione e ai presunti sostegni economici. notizie.it Pamela Genini, spunta un sospettato della profanazione: il caso a Dentro la NotiziaNel corso del programma Dentro la Notizia, è emerso che potrebbe esserci un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini ... notizie.it Pamela Genini, la salma profanata. L'appello della mamma: «Ridammi mia figlia» x.com Francesco Dolci: «Per Pamela Genini in sette anni ho speso 400mila euro». Le analisi sul capello trovato, di chi è - facebook.com facebook