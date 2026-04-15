Nelle indagini sulla morte di Pamela Genini sono coinvolti anche due carabinieri psicologi del Racis, che collaborano con gli investigatori tradizionali. Oltre alle tecniche classiche, vengono impiegate competenze specializzate per analizzare gli aspetti psicologici del sospettato. Questa collaborazione mira a chiarire meglio il quadro degli elementi a disposizione, contribuendo a comprendere eventuali motivazioni o comportamenti collegati al caso.

IL CASO. Non solo metodi tradizionali, ma anche figure specializzate che aiutano gli inquirenti a delineare un quadro psicologico del sospettato. In questo macabro giallo in cui si intrecciano diverse ipotesi, è importante capire chi potrebbe aver prelevato la testa di Pamela Genini e per quale motivo. Servono non solo le indagini tradizionali, le tecnologie e le analisi dei Ris, ma anche delle figure specializzate che aiutino gli inquirenti a delineare un quadro psicologico del sospettato, che ha materialmente agito o ha incaricato altri per farlo. Per questo motivo il sostituto procuratore Giancarlo Mancusi, che coordina le indagini del...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tomba di Pamela Genini, tra chi indaga anche due carabinieri psicologi del Racis

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