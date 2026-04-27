Palombina è a pieno ritmo Stabilimenti già operativi

A Palombina, le attività negli stabilimenti sono già avviate e operative. Ieri, in una giornata di sole e temperature miti, molte persone si sono riversate sulla spiaggia di Palombina, così come nelle zone di Vecchia e Nuova a Falconara e Ancona, approfittando del clima favorevole per trascorrere il pomeriggio all’aperto. La presenza di visitatori è stata consistente, con molti che hanno scelto di passare la giornata in riva al mare.

Antipasto d’estate a Palombina, Vecchia (Falconara) e Nuova (Ancona), con tante persone che ieri hanno approfittato di una domenica soleggiata e di temperature miti (un eufemismo) per riversarsi lungo la spiaggia. Una spiaggia che si presenta pressoché tirata a lucido, dopo l’inverno, con la gran parte degli stabilimenti che saranno presto attrezzati per l’avvio della stagione balneare. Avvio, che nelle Marche, è fissato dal primo maggio (e fino al 20 settembre). Molti chalet hanno già provveduto a livellare le dune di sabbia che li proteggono nel periodo delle mareggiate. Alcuni altri, si pensi a Romano, Playa Solero, Cacao Beach giusto per citare qualche esempio, hanno invece posizionato gli ombrelloni e lettini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palombina è a pieno ritmo. Stabilimenti già operativi Notizie correlate Leggi anche: Tetti scoperchiati, pineta devastata. Ma gli stabilimenti già rinascono Belgiardino: cantiere a pieno ritmo per la vasca in estateIl cantiere per il recupero della vasca degli adulti presso il parco del Belgiardino ha subito un’accelerazione decisiva con l’avvio di nuove fasi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Successo per il sabato ecologico a Palombina Vecchia: 7 quintali di rifiuti ingombranti raccolti; Scarica due portefinestre in strada: mille euro di multa all’incivile di Falconara; Abbandona due portefinestre sul marciapiede in pieno centro: scatta la sanzione di mille euro; Pesante passo falso interno del Villa Musone. Pari esterno per il CSI. Palombina è a pieno ritmo. Stabilimenti già operativiRomano, Playa Solero, Cacao beach hanno posizionato ombrelloni e lettini. Negli chalet si mangia e si ascolta musica. Campi da beach aperti e primi tuffi. ilrestodelcarlino.it Ancona, scolmatori addio, ormai è (quasi) fatta: lavori a Palombina, pronti in un annoANCONA - Per lo scioglimento definitivo della questione degli sversamenti in mare sulle spiagge di Palombina e Falconara ci vorranno ancora diversi anni, ma qualche miglioramento potrà scorgersi già ... corriereadriatico.it Torneo di Filottrano: terzo posto per la Giovane Ancona! Bellissima giornata di sole, di sport e amicizia. Grazie alla @usfilottranese per l’ottima organizzazione, alle società partecipanti, Ancona, Fabriano-Matelica, Cingolana, Maceratese e Palombina, ai nostri - facebook.com facebook Spiaggia di Palombina più inclusiva con gli stalli sosta per disabili e l’area parcheggio per moto | Cronache Ancona x.com