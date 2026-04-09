Belgiardino | cantiere a pieno ritmo per la vasca in estate

Nel parco del Belgiardino i lavori per il recupero della vasca degli adulti sono ripresi con nuovo slancio. Le operazioni sono state potenziate con l’avvio di nuove fasi, che puntano a completare gli interventi prima dell’inizio della prossima estate. La riapertura della vasca è quindi prevista per la prossima stagione calda, dopo i lavori in corso.

Il cantiere per il recupero della vasca degli adulti presso il parco del Belgiardino ha subito un’accelerazione decisiva con l’avvio di nuove fasi operative, puntando alla riapertura per la prossima stagione estiva. Operai e macchinari sono attualmente impegnati sul campo dopo una serie di rallentamenti che hanno segnato il percorso di riqualificazione dell’impianto. La dinamica amministrativa ha un movimento importante con l’autorizzazione comunale di un subappalto strategico. La società Paolo Beltrami Costruzioni Spa, con sede a Paderno Ponchielli (Cr), che detiene l’appalto principale dal mese di aprile del 2025, ha delegato una parte delle lavorazioni edili alla ditta Gemax Srl di Martinengo (Bg). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belgiardino: cantiere a pieno ritmo per la vasca in estate Vasca Belgiardino. L’obiettivo: riaprire in estateUna ruspa, operai al lavoro e un continuo via vai di mezzi: il cantiere della piscina degli adulti al Belgiardino è in fermento. Ciaf Maricò, il recupero. Cantiere a pieno ritmo. Lavori per 900mila euroCantiere in pieno svolgimento per il recupero e la ristrutturazione del Ciaf Maricò.