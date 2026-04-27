Pallare celebra San Marco | tra tradizioni e sapori della Valbormida

Il comune di Pallare organizza eventi il 25 aprile per celebrare San Marco e la Liberazione, con mercati e iniziative gastronomiche nella zona della Valbormida. La giornata prevede esposizioni di prodotti locali e momenti dedicati alle tradizioni del territorio, coinvolgendo la comunità locale in attività legate alle festività. La manifestazione si svolge nel rispetto delle consuetudini e delle normative vigenti.

? Cosa sapere Pallare celebra San Marco e la Liberazione con mercati e gastronomia in Valbormida il 25 aprile.. L'evento valorizza le tradizioni culinarie locali come i lisotti De.co e la torta di riso.. Il 25 aprile, il borgo di Pallare in Valbormida celebra San Marco con una doppia ricorrenza che unisce la memoria civile della Liberazione alla tradizione religiosa del patrono, offrendo una manifestazione primaverile caratterizzata da mercatini, pesca e sapori autentici. Tra i vicoli che portano verso gli Impiati Sportivi, dove si concentreranno le attività principali, l’atmosfera si prepara a trasformarsi in un grande spazio di convivialità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pallare celebra San Marco: tra tradizioni e sapori della Valbormida Notizie correlate Pordenone celebra San Marco: i versi di Maramau tra sapori e tradizioni? Cosa sapere Il poeta Maurizio Marcolin dedica una poesia a San Marco per il 25 aprile. Cocconato celebra San Marco: tra sapori, artigianato e memoria? Cosa sapere Cocconato ospita la ventitreesima fiera di San Marco sabato 26 aprile in via Roma.