A Pordenone si prepara a festeggiare San Marco con un evento speciale dedicato alle tradizioni locali. Il poeta Maurizio Marcolin ha scritto una poesia in occasione del 25 aprile, in cui rende omaggio ai riti stagionali e alle specialità culinarie della città. L'iniziativa mette in luce come la cultura e le usanze si intreccino nel cuore della comunità, sottolineando l’importanza delle celebrazioni legate alla figura di San Marco.

? Cosa sapere Il poeta Maurizio Marcolin dedica una poesia a San Marco per il 25 aprile.. L'omaggio letterario celebra le tradizioni culinarie e i riti stagionali di Pordenone.. Maurizio Marcolin, conosciuto tra la gente con il nome d’arte di Maramau, ha inviato un omaggio letterario ai cittadini di Pordenone in occasione della ricorrenza del Santo Patrono prevista per il venticinque aprile. Il pordenonese doc ha voluto celebrare la festa più importante della città attraverso i versi di una poesia dedicata a San Marco, intrecciando l’augurio per la festività con le immagini tipiche della tradizione locale. Il messaggio, che porta con sé il saluto Bon San Marco e Bona Fortaia, dipinge un quadro vivido della celebrazione che si prepara a coinvolgere il territorio con i suoi sapori e i suoi riti stagionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone celebra San Marco: i versi di Maramau tra sapori e tradizioni

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