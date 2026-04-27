Paliano trekking campestre

A Paliano si terrà un trekking campestre nell’ambito delle Giornate della Cultura e del Territorio. Il percorso si snoderà tra aree naturali e siti storici, offrendo l’opportunità di esplorare il territorio a piedi. L’evento coinvolgerà i partecipanti in un itinerario che attraversa punti di interesse e luoghi di rilevanza storica, permettendo di scoprire in modo diretto alcuni dei luoghi più significativi della zona.

Tra natura, storia e memoria, un percorso pensato per riscoprire il territorio passo dopo passo. Nell’ambito delle Giornate della Cultura e del Territorio, vi invitiamo a partecipare a un suggestivo trekking campestre che attraverserà alcuni dei luoghi più significativi e affascinanti della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Carnevale a Paliano 2026La città di Paliano si accende di colori, musica e allegria: il Carnevale è pronto a conquistare grandi e piccoli in due giorni di festa!... Paliano, "la grande lessive" 2026Anche quest'anno l'UNITRE “Università delle Tre Età”- Sede di Paliano, con il patrocinio del Comune di Paliano, promuove la manifestazione a...