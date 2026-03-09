Paliano la grande lessive 2026

Anche quest'anno l'UNITRE “Università delle Tre Età”- Sede di Paliano, con il patrocinio del Comune di Paliano, promuove la manifestazione a carattere mondiale La Grande Lessive ®, che si terrà Giovedì 19 Marzo 2026 - dalle ore 8:30 - in Piazza Marcantonio Colonna a Paliano.Fondata nel 2006. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Carnevale a Paliano 2026La città di Paliano si accende di colori, musica e allegria: il Carnevale è pronto a conquistare grandi e piccoli in due giorni di festa!...

Paliano, aggredisce e minaccia la giovane moglie con un coltello, 29enne arrestatoUn quadro di violenze fisiche, verbali e costanti intimidazioni sfociato in una grave aggressione armata.