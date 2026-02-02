Carnevale a Paliano 2026

La città di Paliano si prepara a vivere un weekend di festa. I festeggiamenti del Carnevale sono alle porte e promettono due giorni di colori, musica e allegria. Le strade si riempiranno di carri allegorici, maschere e bambini entusiasti. La festa inizia nel pomeriggio, alle 15:00, con un corteo che attraverserà via F., portando energia e spirito di comunità. Tutti sono invitati a partecipare e a godersi questa tradizione che riunisce grandi e piccoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Primo Montaggio | Carnevale di Follonica 2026

