Juventus Bergomi Spalletto l’anno prossimo vuole lo scudetti

Beppe Bergomi ha commentato le prospettive della Juventus per la prossima stagione, pronunciando una previsione sulle ambizioni della squadra di Luciano Spalletti. Secondo l’ex calciatore, l’allenatore vorrebbe conquistare lo scudetto nell’anno successivo. La squadra sta programmando le mosse per affrontare il campionato, con un focus sulle strategie e gli obiettivi futuri. Nessuna altra informazione è stata fornita in merito alle specifiche azioni o alle tempistiche.

Beppe Bergomi ha voluto fare una previsione sulle prospettive future della Juventus di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Juve, il timbro di Bergomi: “Spalletti non ha paura di lottare per lo scudetto”. Mentre il dibattito a Sky Calcio Club si infiamma sulla risalita della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bergomi “Spalletto l’anno prossimo vuole lo scudetti” Notizie correlate Napoli, ADL prepara la rivoluzione il prossimo anno: in panchina vuole ancora Antonio ConteIl Napoli vive una fase di equilibrio tra presente e futuro, con la priorità assoluta di conquistare la Champions League. Comotto in crescita: prossimo anno prestito in Serie A? Lo monitorano in tantissimiIl Milan in estate ha deciso di cedere molti giocatori in prestito tra cui anche dei talenti davvero molto, molto interessanti. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: L’ha detto pure Spalletti, Juve, era quello che mancava, Cena pagata per tutti: la lettura Sky. Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’InterLa Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro l’Inter. I bianconeri hanno lavorato intensamente sul campo e Spalletti ha ritrovato Francisco Conceicao. Il portoghese si è ... tuttomercatoweb.com Juventus, perché Spalletti punta tutto su Lobotka: sgarbo al Napoli e la svolta tatticaDopo lo scudetto insieme a Napoli, Spalletti rivuole Lobotka, stavolta alla Juventus. I bianconeri vogliono accontentare l'allenatore, ma non sarà così semplice ... sport.virgilio.it