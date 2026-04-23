Secondo le analisi recenti, l’Inter si distingue come la squadra più forte in vista della prossima stagione di Serie A. Tuttavia, anche Milan e Juventus si preparano a competere per il titolo, con entrambe le formazioni che puntano a migliorare le proprie prestazioni. La lotta per lo scudetto si preannuncia molto aperta, con diversi fattori che potrebbero influenzare l’esito finale. Le squadre stanno già lavorando per rafforzare le proprie rose in vista dei mesi a venire.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Sulle colonne dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il noto giornalista G.B. Olivero ha analizzato lo scenario che attende il Milan e la Juventus, chiamate a colmare il divario tecnico e caratteriale con la capolista Inter nella prossima stagione. L’Inter di Chivu come Tadej Pogacar: Una Fuga Inarrestabile. Secondo l’analisi di Olivero, il campionato attuale ha ribadito la netta superiorità della Beneamata. La compagine guidata da Cristian Chivu viene paragonata al fuoriclasse del ciclismo Tadej Pogacar, lo scalatore sloveno capace di scatti brucianti che lasciano gli avversari sul posto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter troppo più forte? Milan e Juventus contenderanno lo scudetto l’anno prossimo. L’analisi

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