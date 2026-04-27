Palestra chiusa per sei mesi scattano i rimborsi | la svolta per chi ha acquistato l’abbonamento mentre era un cantiere

Dopo sei mesi di chiusura e numerosi ritardi nell'apertura, i clienti della palestra Hut Fit a Chieri riceveranno i rimborsi per gli abbonamenti acquistati durante il periodo di cantiere. La decisione arriva al termine di un’aspettativa lunga e di una situazione che aveva lasciato molti utenti in attesa di poter utilizzare di nuovo la struttura. La palestra, ancora in fase di completamento, ha ora avviato le procedure di restituzione del denaro ai clienti coinvolti.

Dopo la lunga attesa, scatta il rimborso. Termina così la disavventura dei clienti della nuova palestra Hut Fit a Chieri più delusi per i ritardi nell’apertura. Avevano pagato 250 euro per un abbonamento annuale la scorsa estate, con la promessa che la struttura avrebbe inaugurato a ottobre 2025.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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