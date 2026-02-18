Chiusa a Palermo la palestra del noto influencer Eros Luxor | Era totalmente irregolare

A Palermo, i Carabinieri e la Polizia Municipale hanno chiuso la palestra di Eros Luxor dopo aver riscontrato gravi irregolarità. Durante i controlli, hanno trovato strutture malmesse, assenza di misure di sicurezza e attrezzature obsolete. I controllori hanno anche multato il gestore con una sanzione di 12mila euro. La palestra, frequentata da molti giovani, resterà chiusa fino a quando non saranno risolti tutti i problemi riscontrati durante il sopralluogo. La decisione ha suscitato reazioni tra gli appassionati del settore fitness.

Chiusa a Palermo la palestra dell'influencer Eros Luxor. I Carabinieri e Polizia Municipale hanno scoperto gravi irregolarità, zero sicurezza, ed elevato multe per 12mila euro. Carabinieri e polizia municipale hanno sequestrato la BodyLife di piazza Tineo, in zona Oreto, gestita da Eros Di Maio insieme a un socio. Diverse le contestazioni sulle autorizzazioni al culturista noto su TikTok, che replica: "Siamo stati truffati dal nostro tecnic"