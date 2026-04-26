Donghae spacca i record | 172.000 copie per il debutto con ALIVE

Tra il 20 e il 26 aprile, l’artista ha venduto 172.903 copie del suo album di debutto, intitolato ALIVE. Questo risultato rappresenta un nuovo record di vendite per un membro solista dei Super Junior. I dati sono stati confermati dalle fonti ufficiali di settore, che attestano il successo commerciale dell’album in questa settimana. Si tratta di un risultato che supera le precedenti performance di altri artisti dello stesso gruppo.

? Cosa sapere Donghae vende 172.903 copie dell'album ALIVE tra il 20 e il 26 aprile.. Il debutto stabilisce il record di vendite per un membro solista dei Super Junior.. Donghae ha segnato un traguardo storico nel mercato discografico con 172.903 copie vendute del suo primo album solista ALIVE tra il 20 e il 26 aprile, superando ogni precedente record per un membro dei Super Junior. Il lancio del progetto discografico avvenuto lo scorso 20 aprile ha portato alla luce i numeri definitivi della prima settimana di distribuzione. Insieme all’uscita dell’album, l’artista ha presentato il video musicale per il brano principale HAErise. I dati ufficiali registrati da Hanteo Chart confermano che la produzione ha superato la soglia delle 100.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donghae spacca i record: 172.000 copie per il debutto con ALIVE Notizie correlate MODYSSEY conquista il mercato: 300.000 copie nel debutto recordIl gruppo MODYSSEY ha segnato un debutto di enorme impatto commerciale, posizionandosi come la seconda nuova realtà musicale più venduta dell’anno in... Macfrut trionfa a Cesena: il debutto di Neri spacca il record? Cosa sapere Patrizio Neri chiude il debutto alla presidenza Macfrut con record di partecipazione a Cesena.